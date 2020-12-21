Мурашко рассказал о ходе испытания вакцины для лиц старше 60 лет
- РИА Новости
«Сейчас завершаются уже, последние дни идут по клиническим исследованиям вакцины для лиц старше 60 лет», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Он выразил надежду, что примерно 23—24 декабря исследования будут завершены.
Министр отметил, что после этого документы будут оценены экспертами и пройдёт пересмотр показаний.
Ранее Михаил Мурашко призвал, несмотря на появление вакцины от коронавирусной инфекции, продолжать соблюдать меры для защиты от COVID-19.