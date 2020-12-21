Мурашко рассказал о ходе испытания вакцины для лиц старше 60 лет

Клинические испытания вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет могут быть завершены на следующей неделе, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сейчас завершаются уже, последние дни идут по клиническим исследованиям вакцины для лиц старше 60 лет», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что примерно 23—24 декабря исследования будут завершены.

Министр отметил, что после этого документы будут оценены экспертами и пройдёт пересмотр показаний.

Ранее Михаил Мурашко призвал, несмотря на появление вакцины от коронавирусной инфекции, продолжать соблюдать меры для защиты от COVID-19.