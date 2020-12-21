В Москве подвели итоги олимпиады «Московский учитель»

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В столице назвали победителей и призёров метапредметной олимпиады «Московский учитель».
В Москве подвели итоги олимпиады «Московский учитель»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы / Ю. Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В олимпиаде участвовали свыше 13 тыс. педагогов, 664 из которых стали призёрами, а 71 — победителем. В этом году финал проходил дистанционно.

«Московских учителей всегда отличала способность находить время для профессионального развития. Это важно для того, чтобы педагог говорил на одном языке со своими учениками, которые воспринимают цифровую реальность как естественную среду обитания и готовы учиться с использованием возможностей электронных ресурсов», — заявил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В октябре сайт Newinform сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил работу учителей в период пандемии.

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