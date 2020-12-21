Воробьёв рассказал о влиянии пандемии на экономику Подмосковья

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На протяжении десяти лет экономика Московской области росла в среднем на 3,7%, но пандемия коронавируса «съела этот рост», заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Воробьёв рассказал о влиянии пандемии на экономику Подмосковья
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Последние десять лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия по большому счёту съела этот рост», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Он отметил, что жизнь в регионе претерпит откат назад, но некритичный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что гранты правительства Подмосковья помогут фермерам в сёлах создать более 60 рабочих мест к концу года. Новые хозяйства трудоустроят жителей вблизи их домов.

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