Воробьёв рассказал о влиянии пандемии на экономику Подмосковья

На протяжении десяти лет экономика Московской области росла в среднем на 3,7%, но пандемия коронавируса «съела этот рост», заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Последние десять лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия по большому счёту съела этот рост», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Он отметил, что жизнь в регионе претерпит откат назад, но некритичный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что гранты правительства Подмосковья помогут фермерам в сёлах создать более 60 рабочих мест к концу года. Новые хозяйства трудоустроят жителей вблизи их домов.