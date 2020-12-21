В России предложили провести «умную оптимизацию» численности госслужащих

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Специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предложили провести «умную оптимизацию» госаппарата. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад экспертов.
В России предложили провести «умную оптимизацию» численности госслужащих
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как отмечают специалисты, правительству необходима «умная оптимизация» — «не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти» на определённую величину (5—10%), а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями.

По оценкам экспертов, в центральных аппаратах 52 ведомств наибольшая численность служащих сосредоточена на выполнении рутинных и обеспечивающих функций

Сообщается, что в аппаратах 52 органов исполнительной власти можно высвободить до 2267 человек (из 19 973) фактической численности.

Еще одной задачей должна стать, как подчёркивается, оптимизация ресурсов органов власти за счёт контроля постоянно растущих полномочий и функций.

Кроме того, в ВШЭ считают, что нужно обеспечить наращивание «мозговых центров», которые работают в интересах правительства и в ключевых ведомствах.

Их задача заключается в том, чтобы на основе анализа и моделирования дать возможность государству видеть существующие и возможные тенденции, а также процессы; обеспечивать системный и объективный взгляд на проблемы и решения при отстаивании общегосударственных интересов.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата госслужащих.

Кроме того, премьер сообщил о намерении провести оптимизацию институтов развития.

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