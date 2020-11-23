В России проведут оптимизацию институтов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин намерен провести оптимизацию институтов развития.

По его словам, часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, сами институты будут ликвидированы.

«По поручению президента правительство проведёт оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», — сказал Мишустин.

Ранее РБК со ссылкой на источники в кабмине и в одном из институтов, сообщило, что правительство России утвердило концепцию реформы институтов развития.

Отмечалось, что проект предусматривает ликвидацию восьми институтов развития: Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий, Росинфокоминвеста, Агентства по технологическому развитию, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.