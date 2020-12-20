Минобороны России возведёт 51 объект на Курильских островах

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Министерство обороны России построит 51 объект на Курильских островах. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замминистра обороны России Тимур Иванов.
Минобороны России возведёт 51 объект на Курильских островах
  • РИА Новости

«Мы уже ввели в эксплуатацию более 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновлённую боевую позицию», — заявил он.

По его словам, «всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект».

Отмечается, что все объекты рассчитаны на устойчивость при землетрясении силой до 9 баллов.

Иванов добавил, что сданы в эксплуатацию семь общежитий для личного состава, в том числе на островах Итуруп и Кунашир.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м / сут. в Севастополе.

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