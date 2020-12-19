Военные завершили строительство водовода в Севастополе
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По данным ведомства, водовод был построен за 68 суток, было проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Чёрную.
Отмечается, что были проведены испытания литейной части, а также комплексные испытания объекта. Оформлены соответствующие документы.
«Объект передаётся в эксплуатацию водоканалу Севастополя», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Севастополь в ближайшее время не будет чувствовать ограничений с водоснабжением.