Военные завершили строительство водовода в Севастополе

Министерство обороны России сообщило, что сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. кубометров в сутки в Севастополе.

По данным ведомства, водовод был построен за 68 суток, было проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Чёрную.

Отмечается, что были проведены испытания литейной части, а также комплексные испытания объекта. Оформлены соответствующие документы.

«Объект передаётся в эксплуатацию водоканалу Севастополя», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Севастополь в ближайшее время не будет чувствовать ограничений с водоснабжением.