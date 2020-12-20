На Кубани проверят инцидент с оставленным в подъезде пациентом

Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео с задыхающимся в подъезде мужчине, которого врачи после обследования в больнице вернули к дому.

«По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку», — цитирует сообщение РИА Новости.

В министерстве добавили, что уже установлено, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные сроки.

Также в сообщении говорится, что скорая помощь выполнила все необходимые действия согласно маршрутизации.

Ранее в Крыму уволили замглавы Минздрава из-за проблем в работе горячей линии.