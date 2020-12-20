На Кубани проверят инцидент с оставленным в подъезде пациентом

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Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео с задыхающимся в подъезде мужчине, которого врачи после обследования в больнице вернули к дому.
На Кубани проверят инцидент с оставленным в подъезде пациентом
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку», — цитирует сообщение РИА Новости.

В министерстве добавили, что уже установлено, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные сроки.

Также в сообщении говорится, что скорая помощь выполнила все необходимые действия согласно маршрутизации. 

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