На Кубани проверят инцидент с оставленным в подъезде пациентом
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- РИА Новости
«По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку», — цитирует сообщение РИА Новости.
В министерстве добавили, что уже установлено, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные сроки.
Также в сообщении говорится, что скорая помощь выполнила все необходимые действия согласно маршрутизации.
Ранее в Крыму уволили замглавы Минздрава из-за проблем в работе горячей линии.