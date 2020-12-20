Мишустин поздравил работников органов безопасности

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Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Мишустин поздравил работников органов безопасности
  • РИА Новости

«Хочу от всей души поздравить вас с Днём работника органов безопасности», — сказал Мишустин.

Он отметил, что «этот профессиональный праздник — заслуженное признание… вклада в обеспечение безопасности нашей страны и её граждан».

Премьер сообщил, что «на счету службы множество успешных операций».

«Вы оперативно выявляете угрозы национальным интересам государства. Зачастую рискуете жизнью в горячих точках, в зонах вооружённых противостояний. Всегда работаете на опережение. В самых сложных ситуациях и подчас экстремальных условиях демонстрируете высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу. Каждого из вас отличает уникальное владение военным искусством, способность оперативно принимать решения, брать на себя полную ответственность. И конечно, любовь к Родине, мужество и самоотверженность», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал сотрудников российских спецслужб продолжать решительную борьбу с терроризмом.

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