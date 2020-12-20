В Петербурге с 21 декабря начнут вакцинацию от COVID-19 соцработников
- Reuters
«На 20 декабря в Петербурге от COVID-19 привиты 674 человека, из них 179 человек полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух разнесённых по времени введений компонентов вакцины. С 21 декабря начнётся вакцинация социальных работников», — приводит сообщение ТАСС.
Большинство из уже получивших вакцину — медицинские работники.
С 18 декабря в Петербурге также идёт вакцинация педагогов.
В Петербурге вакцинация от COVID-19 стартовала 11 декабря.
Портал kp.ru передавал, что вакцину против коронавируса в Петербурге начали получать лётчики и офицеры подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа.