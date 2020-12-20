На Ставрополье арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.
«Сегодня Промышленным районным судом Ставрополя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье следователи задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову.