На Ставрополье арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Ставропольском крае суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.

«Сегодня Промышленным районным судом Ставрополя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье следователи задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову.