На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве полицейский

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В Ставропольском крае следователи задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве полицейский
  • РИА Новости

«12 декабря в полицию краевого центра поступило обращение гражданки об исчезновении её сына 1990 года рождения. 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя обнаружен труп разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.

По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее в столичном главке Следственного комитета России сообщили, что в Москве задержана женщина, подозреваемая в организации заказного убийства своего бывшего супруга за вознаграждение в размере 3 млн рублей.

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