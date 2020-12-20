Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране остаётся высокой.
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Пока всё-таки заболеваемость остаётся высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас (последние недели) нет», — цитирует его ТАСС.

Также Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться в России со следующей недели.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.

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