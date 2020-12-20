Клуб в Москве могут оштрафовать из-за гостей без масок на концерте

Московский «Главclub» может быть оштрафован после того, как в ходе проверки было выявлено нарушение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта группы «Кровосток», сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«В пятницу, 18 декабря, было проведено обследование концертной площадки «Главclub» по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, во время концерта группы «Кровосток». В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, инспекция выявила несоблюдение социальной дистанции.

По словам Поповского, клубу может грозить штраф до 300 тыс. рублей, а в случае выявления заболевших коронавирусом после концерта или повторного нарушения — до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили нарушения мер по коронавирусу в баре «Квартира».