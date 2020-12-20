В России за сутки от коронавируса вылечились 20 915 пациентов

Короткая ссылка
В России за прошедшие сутки 20 915 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число вылечившихся достигло 2 275 657. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки от коронавируса вылечились 20 915 пациентов
  • РИА Новости

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.

Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России ведётся разработка вакцины, которая способна одновременно защищать от кори и коронавируса.

Также директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить