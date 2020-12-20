В России за сутки от коронавируса вылечились 20 915 пациентов

В России за прошедшие сутки 20 915 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число вылечившихся достигло 2 275 657. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.

Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России ведётся разработка вакцины, которая способна одновременно защищать от кори и коронавируса.

Также директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.