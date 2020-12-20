Под Омском водитель в алкогольном опьянении насмерть сбил подростка

Короткая ссылка
В посёлке Большегривское Омской области водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 13-летнего подростка. Возбуждено административное дело, полиция начала проверку.
Под Омском водитель в алкогольном опьянении насмерть сбил подростка
  • РИА Новости

«Мужчина 1983 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe допустил наезд на пешехода — мальчика 2007 года рождения, отчего тот скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в региональном управлении МВД.

В крови водителя было выявление содержание 0,85 мг/л алкоголя.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России («Управление автомобилем в состоянии опьянения»).

В августе RT писал, что руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент правонарушения перевозили детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить