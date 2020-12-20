Под Омском водитель в алкогольном опьянении насмерть сбил подростка

В посёлке Большегривское Омской области водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 13-летнего подростка. Возбуждено административное дело, полиция начала проверку.

«Мужчина 1983 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe допустил наезд на пешехода — мальчика 2007 года рождения, отчего тот скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в региональном управлении МВД.

В крови водителя было выявление содержание 0,85 мг/л алкоголя.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП России («Управление автомобилем в состоянии опьянения»).

В августе RT писал, что руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент правонарушения перевозили детей.