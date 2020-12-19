В России установят вывозные пошлины на соевые бобы

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение временно установить вывозные пошлины на соевые бобы в размере 30%, но не менее €165 за 1 тонну. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.
В России установят вывозные пошлины на соевые бобы
  • РИА Новости

«Эта мера вводит (вывозные пошлины. — RT) на период с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что данная мера «обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьём перерабатывающих производств внутри страны».

Отмечается, что это позволит предотвратить рост цен на продукты переработки сои, используемые в пищевой промышленности.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские власти введут квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу.

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