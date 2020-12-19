В России установят вывозные пошлины на соевые бобы
- РИА Новости
«Эта мера вводит (вывозные пошлины. — RT) на период с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что данная мера «обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьём перерабатывающих производств внутри страны».
Отмечается, что это позволит предотвратить рост цен на продукты переработки сои, используемые в пищевой промышленности.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские власти введут квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу.