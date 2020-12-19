Прокуратура начала проверку из-за посадки самолёта в Сургуте

В связи с вынужденной посадкой в Сургуте (ХМАО) самолёта авиакомпании «ЮТэйр», летевшего в Уфу, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

РИА Новости