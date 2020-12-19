Прокуратура начала проверку из-за посадки самолёта в Сургуте

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В связи с вынужденной посадкой в Сургуте (ХМАО) самолёта авиакомпании «ЮТэйр», летевшего в Уфу, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.
Прокуратура начала проверку из-за посадки самолёта в Сургуте
  • РИА Новости

«Сургутский транспортный прокурор выехал на место происшествия, проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент также осуществляется мониторинг состояния законности нарушений прав пассажиров.

По данным прокуратуры, ситуация находится на контроле уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр», направлявшийся из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в Сургуте.

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