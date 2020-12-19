Следовавший в Уфу самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте

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Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», направлявшийся из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в Сургуте (ХМАО), сообщили в справочной аэропорта.
Следовавший в Уфу самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте
  • РИА Новости

«(Самолёт. — RT) прибыл, всё в порядке», — приводит ТАСС сообщение.

По информации перевозчика, после вылета Boeing 735 из Игарки в Уфу сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир экипажа решил произвести посадку в Сургуте.

Согласно правилам, компания готовит резервный борт, который вылетит из Сургута в Уфу в 21:30 по местному времени.

Ранее летевший из Сургута в столичный аэропорт Шереметьево самолёт вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за запаха дыма в кабине пилота.

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