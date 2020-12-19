Следовавший в Уфу самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте
- РИА Новости
«(Самолёт. — RT) прибыл, всё в порядке», — приводит ТАСС сообщение.
По информации перевозчика, после вылета Boeing 735 из Игарки в Уфу сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир экипажа решил произвести посадку в Сургуте.
Согласно правилам, компания готовит резервный борт, который вылетит из Сургута в Уфу в 21:30 по местному времени.
Ранее летевший из Сургута в столичный аэропорт Шереметьево самолёт вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за запаха дыма в кабине пилота.