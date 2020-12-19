В Ингушетии запретили массовые новогодние мероприятия

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В Ингушетии сообщили о запрете на проведение массовых новогодних мероприятий в республике до 15 января на фоне эпидемии коронавируса.
В Ингушетии запретили массовые новогодние мероприятия
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба главы республики.

Отмечается, что глава Ингушетии подписал документ о внеплановых каникулах и перечне мероприятий, запрет на которые действует до 15 января включительно.

«В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия», — цитирует сообщение Интерфакс.

Ранее портал «Сусанин» сообщал, что в детских садах Удмуртии новогодние утренники пройдут с ограничениями.

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