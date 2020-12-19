В Ингушетии запретили массовые новогодние мероприятия
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба главы республики.
Отмечается, что глава Ингушетии подписал документ о внеплановых каникулах и перечне мероприятий, запрет на которые действует до 15 января включительно.
«В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия», — цитирует сообщение Интерфакс.
Ранее портал «Сусанин» сообщал, что в детских садах Удмуртии новогодние утренники пройдут с ограничениями.