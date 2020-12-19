В Псковской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В администрации Псковской области рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Отмечается, что «за последние сутки в Псковской области добавилось сразу четыре новых очага».

«В администрации Порховского района COVID-19 выявлен у 11 человек, восемь сотрудников заболели в пушкиногорском музее-заповеднике, в Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы 11 человек, сразу 21 случай — в Первомайском психоневрологическом интернате: вирус подтвердился у трёх сотрудников и 18 проживающих», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным оперштаба на 19 декабря, в России за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19 26 109 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 2 254 742. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.