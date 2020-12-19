В Тюмени три человека пострадали при наезде такси на остановку

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В Тюмени автомобиль такси въехал в остановку, в результате чего пострадали три человека.
В Тюмени три человека пострадали при наезде такси на остановку
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Предварительно, пострадали три человека. 14-летняя девочка и 36-летний мужчина доставлены в больницу для оказания помощи», — заявили в ГИБДД.

Также отмечается, что на месте происшествия была оказана помощь мужчине 1969 года рождения.

Пассажирка такси рассказала сотрудникам ГИБДД, что водитель такси «ехал просто безобразно, вилял из стороны в сторону и постоянно из полосы в полосу перестраивался».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Мурманской области при столкновении трёх автомобилей погиб ребёнок.

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