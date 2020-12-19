В Мурманской области при столкновении трёх автомобилей погиб ребёнок

В Мурманской области в результате столкновения трёх автомобилей погиб находившийся в одном из них десятилетний мальчик. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

РИА Новости

По данным ГИБДД, 19 декабря в 08:45 в районе посёлка Зверосовхоз столкнулись Peugeot, Volkswagen и Land Rover. «В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot — женщина — был госпитализирован, находящийся в салоне её автомобиля ребёнок, десятилетний мальчик, погиб», — приводит сообщение ТАСС. Прокуратура Кольского района начала проверку по факту произошедшего. В конце сентября «Реальное время» передавало, что в Нижнекамске в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 23-летняя женщина и её трёхлетний сын.