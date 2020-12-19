Хуснуллин сообщил об обнаружении новых подземных вод в Севастополе

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Севастополе в ходе геологоразведки был обнаружен новый источник подземных вод.
Хуснуллин сообщил об обнаружении новых подземных вод в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера, в которой он принял участие по видео-конференц-связи.

«Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что на реке Бельбек ведётся строительство водозабора. Он рассказал, что вся работа завершится 1 марта 2021 года. 

Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для водоснабжения Севастополя.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м в сутки в Севастополе.

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