Хуснуллин сообщил об обнаружении новых подземных вод в Севастополе
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера, в которой он принял участие по видео-конференц-связи.
«Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды», — цитирует его ТАСС.
В свою очередь, заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что на реке Бельбек ведётся строительство водозабора. Он рассказал, что вся работа завершится 1 марта 2021 года.
Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для водоснабжения Севастополя.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м в сутки в Севастополе.