Мэр Сочи заявил о готовности к приезду туристов в новогодние праздники
- Reuters
«Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по системе COVID-19 на 100%. Для нас этот механизм уже отработан. На территории города санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная», — цитирует РИА Новости Копайгородского.
Он подчеркнул, что все горнолыжные курорты закупили необходимое количество экспресс-тестов.
Также мэр города заявил о готовности больниц и частных клиник, которые находятся в системе здравоохранения Краснодарского края.
По данным властей, планируется, что в новогодние праздники в Сочи приедут около 260 тыс. туристов.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какие ограничения ждут туристов на Новый год в Сочи и Красной Поляне.