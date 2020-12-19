Мэр Сочи заявил о готовности к приезду туристов в новогодние праздники

Готовность Сочи обеспечить сотни тысяч туристов, которые приедут в новогодние праздники, всем необходимым во время пандемии коронавируса составляет 100%. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по системе COVID-19 на 100%. Для нас этот механизм уже отработан. На территории города санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная», — цитирует РИА Новости Копайгородского.

Он подчеркнул, что все горнолыжные курорты закупили необходимое количество экспресс-тестов.

Также мэр города заявил о готовности больниц и частных клиник, которые находятся в системе здравоохранения Краснодарского края.

По данным властей, планируется, что в новогодние праздники в Сочи приедут около 260 тыс. туристов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какие ограничения ждут туристов на Новый год в Сочи и Красной Поляне.