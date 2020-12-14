Губернатор Краснодарского края рассказал о новогоднем туристическом сезоне в Сочи

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какие ограничения ждут туристов на Новый год в Сочи и на Красной Поляне.
Губернатор Краснодарского края рассказал о новогоднем туристическом сезоне в Сочи
  • © РИА Новости / Илья Питалев

В эксклюзивном интервью порталу Life.ru Кондратьев отметил, что на сегодняшний день нет оснований для закрытия края, Красной Поляны и даже ужесточения ограничительных мер, несмотря на рост кривой заболеваемости.

В период с 1 по 10 января в Сочи ожидают около 400 тыс. туристов, в Красной поляне — 350 тыс., что больше прошлогодних показателей. Губернатор подчеркнул, что край готов к приёму такого количества гостей, уточнив при этом, что если туристы не будут соблюдать требования, то правила придётся ужесточать.

Он также сообщил, что прилетающим не придётся сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, однако в регионе снова заработают обсерваторы, куда будут отправлять туристов с респираторными симптомами.

Встретить Новый год туристы смогут. Ограничениям подверглись только массовые гуляния, организованные властями, и время работы ресторанов, которые будут закрываться в полночь, в том числе 31 декабря.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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