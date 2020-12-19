В Петербурге выделили 321 млн рублей на лекарства от коронавируса
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«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт‑Петербурга более 321 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лекарственные препараты будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки.
Кроме того, правительство Петербурга выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому.
Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.