В Петербурге выделили 321 млн рублей на лекарства от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении более 321 млн рублей на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт‑Петербурга более 321 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лекарственные препараты будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки.

Кроме того, правительство Петербурга выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.