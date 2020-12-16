В Роспотребнадзоре заявили о выходе Петербурга на плато по COVID-19
- РИА Новости
Она отметила, что ситуация с вирусом в городе остаётся напряжённой.
«Мы регистрируем около 3700 заболевших за сутки, мы на этих цифрах стоим уже несколько дней. Я могу сказать абсолютно точно, что мы вышли на плато и держимся на этом плато несколько дней», — сказала Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой.
Сайт «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге с дистанционного обучения вернулись 149 школьных классов. Количество классов, которые отправились на карантин, снизилось.