В Роспотребнадзоре заявили о выходе Петербурга на плато по COVID-19

Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

Она отметила, что ситуация с вирусом в городе остаётся напряжённой.

«Мы регистрируем около 3700 заболевших за сутки, мы на этих цифрах стоим уже несколько дней. Я могу сказать абсолютно точно, что мы вышли на плато и держимся на этом плато несколько дней», — сказала Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой.

Сайт «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге с дистанционного обучения вернулись 149 школьных классов. Количество классов, которые отправились на карантин, снизилось.