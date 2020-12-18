Собянин рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжёлых последствий после прививки от коронавирусной инфекции.

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что прививался ещё тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно.

«Тяжёлых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры», — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в столице откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Речь идёт о работниках транспорта, энергетики, промышленности, сотрудниках СМИ.