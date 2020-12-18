Собянин рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
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В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что прививался ещё тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно.
«Тяжёлых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры», — цитирует Собянина ТАСС.
Ранее сообщалось, что в столице откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Речь идёт о работниках транспорта, энергетики, промышленности, сотрудниках СМИ.