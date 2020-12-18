Во Владимире рассказали о ходе проверок масочного режима в транспорте

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В отделе транспорта и связи администрации Владимира рассказали о ходе проверок масочного режима в транспорте города.
Во Владимире рассказали о ходе проверок масочного режима в транспорте
  • РИА Новости

Как сообщает tv-mig, юрист отдела Ирина Пелевина отметила, что ежедневно соответствующим проверкам подвергаются не менее 40 автобусов и троллейбусов.

По её словам, с начала декабря на соблюдение противоэпидемиологических правил проверено 813 единиц транспорта.

Уточняется, что за несоблюдение масочного режима на четырёх водителей общественного транспорта заведены дела, которые рассмотрят в городском УМВД и региональном управлении Роспотребнадзора.

Также отмечается, что с пассажирами без масок проведено 138 профилактических бесед. В общей сложности на злостных нарушителей режима было составлено пять административных протоколов.

Ранее ИА «Удмуртия» писало, что более тысячи объектов в Удмуртии проверили на соблюдение масочного режима.

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