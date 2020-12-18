В Удмуртии проверили объекты транспорта и торговли на соблюдение мер по коронавирусу
- РИА Новости
Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Силами полиции и Роспотребнадзора было проведено 129 рейдов по проверке масочного режима в 309 объектах транспорта и 1050 точках торговли и общепита.
Как уточняет ИА «Удмуртия», за несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Материалы составленных по фактам нарушений протоколов направлены в суды для определения меры наказания.
Ранее издание «Сусанин» сообщало, что в детских садах Удмуртии из-за коронавируса новогодние утренники пройдут без приглашения родителей и аниматоров.