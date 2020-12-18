В Удмуртии проверили объекты транспорта и торговли на соблюдение мер по коронавирусу

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В Удмуртии с октября по 17 декабря проверили более 1300 объектов транспорта, торговли и общепита на соблюдение масочного режима и составили свыше 2 тыс. протоколов об административном нарушении.
В Удмуртии проверили объекты транспорта и торговли на соблюдение мер по коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Силами полиции и Роспотребнадзора было проведено 129 рейдов по проверке масочного режима в 309 объектах транспорта и 1050 точках торговли и общепита.

Как уточняет ИА «Удмуртия», за несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Материалы составленных по фактам нарушений протоколов направлены в суды для определения меры наказания.

Ранее издание «Сусанин» сообщало, что в детских садах Удмуртии из-за коронавируса новогодние утренники пройдут без приглашения родителей и аниматоров.

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