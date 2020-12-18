В Крыму рассказали о числе нарушений в водоохранных зонах за год

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В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым рассказали, сколько нарушений за год госинспекторы ведомства выявили в водоохранных зонах региона.
В Крыму рассказали о числе нарушений в водоохранных зонах за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий установлено 224 факта нарушения специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в отношении нарушителей вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 2,5 млн рублей.

Уточняется, что в общей сложности сотрудники Минприроды Крыма провели более 1,2 тыс. подобного рода рейдов с начала года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в горах Адыгеи созданы посты для охраны лесов от браконьеров.

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