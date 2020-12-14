В Подмосковье патрулируют леса для охраны молодых ёлок

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Операция «Ёлочка» стартовала в Московской области 14 декабря. В регионе будут патрулировать леса для охраны хвойного молодняка, а также лесных культур.
В Подмосковье патрулируют леса для охраны молодых ёлок
  • РИА Новости
  • © Ростислав Нетисов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.

«С 14 по 31 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов и лесничих проведут патрулирования для выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников», — говорится в сообщении.

Штраф за незаконную рубку лесных насаждений составляет до 4 тыс. рублей для физических лиц, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Также предусматривается уголовная ответственность для нарушителей, которые нанесут ущерб на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в горах Адыгеи созданы посты для охраны лесов от браконьеров.

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