В Подмосковье патрулируют леса для охраны молодых ёлок

Операция «Ёлочка» стартовала в Московской области 14 декабря. В регионе будут патрулировать леса для охраны хвойного молодняка, а также лесных культур.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.

«С 14 по 31 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов и лесничих проведут патрулирования для выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников», — говорится в сообщении.

Штраф за незаконную рубку лесных насаждений составляет до 4 тыс. рублей для физических лиц, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Также предусматривается уголовная ответственность для нарушителей, которые нанесут ущерб на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в горах Адыгеи созданы посты для охраны лесов от браконьеров.