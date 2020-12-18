В Боткинской больнице рассказали о действиях в случае полной загрузки

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Главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал «Петербургскому дневнику» о действиях в случае полной загруженности медучреждения.
В Боткинской больнице рассказали о действиях в случае полной загрузки
  • © РИА Новости/Алексей Даничев

По его словам, в настоящее время в больнице заполнено 589 коек (99%), а также все 34 реанимационные койки.

«Практически все койки заняты. Но процесс динамичный, происходит выписка, где-то с обеда и до вечера. То есть 50—60 человек выписываются, и в этот же момент койки заполняются. Вот данные по вчерашнему дню, 17 декабря: 60 человек выписаны, 57 легли на эти койки», — сообщил главврач петербургской больницы.

Он рассказал, что больница предпринимает максимальные усилия для освобождения коек, но не в ущерб пациентам.

«Делаем всё, чтобы койка быстрее освобождалась, чтобы человек, у которого очевидно улучшение, долечивался дома или отправился на медицинскую или немедицинскую реабилитацию, а на койку лёг тот, кому требуется стационарное лечение», — пояснил Гусев.

Он отметил, что тяжёлым пациентам для выздоровления требуется около 21 дня, а лицам в состоянии средней степени тяжести — 10—14 дней при неосложнённом течении болезни.

«Мы не всегда выписываем домой, можем направить дальше на медицинскую реабилитацию», — уточняет главный врач Боткинской больницы.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге около 160 млн рублей направили на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.

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