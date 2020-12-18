В Саратове возбудили дело из-за халатности при отлове бродячих собак

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В Саратове возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, ответственных за отлов и содержание бродячих собак.
В Саратове возбудили дело из-за халатности при отлове бродячих собак
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России.

За текущий год в городе было зарегистрировано 53 случая нападения бездомных собак, в том числе восемь раз — на детей.

По итогам проверки выяснилось, что сотрудники комитета не выполняли должным образом свои обязанности по отлову и содержанию бродячих животных.

Расследование уголовного дела в настоящее время поставлено на контроль главы регионального СК Анатолия Говорунова.

Ранее в Ухте начали проверку после того, как на территории складов обнаружили тело женщины с ранами и следами укусов животных, с такими же травмами оттуда в тяжёлом состоянии госпитализировали 53-летнего мужчину.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах возбуждено дело из-за нападения собаки на ребёнка.

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