В Саратове возбудили дело из-за халатности при отлове бродячих собак
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России.
За текущий год в городе было зарегистрировано 53 случая нападения бездомных собак, в том числе восемь раз — на детей.
По итогам проверки выяснилось, что сотрудники комитета не выполняли должным образом свои обязанности по отлову и содержанию бродячих животных.
Расследование уголовного дела в настоящее время поставлено на контроль главы регионального СК Анатолия Говорунова.
Ранее в Ухте начали проверку после того, как на территории складов обнаружили тело женщины с ранами и следами укусов животных, с такими же травмами оттуда в тяжёлом состоянии госпитализировали 53-летнего мужчину.
В октябре «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах возбуждено дело из-за нападения собаки на ребёнка.