У губернатора Псковской области выявили коронавирус

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.

«Опасения подтвердились — результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо. Берегите себя!» — написал губернатор.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом.

Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.