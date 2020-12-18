У губернатора Псковской области выявили коронавирус
- РИА Новости
Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.
«Опасения подтвердились — результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо. Берегите себя!» — написал губернатор.
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