На Урале запустили онлайн-программу для преподавателей

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Южно-Уральский госуниверситет запустил программу повышения квалификации для преподавательского состава в дистанционном формате.
На Урале запустили онлайн-программу для преподавателей
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Как передаёт ОТР, обучаться в ЮУрГУ можно из любой точки страны. Занятия проходят на специальном образовательном портале, который позволяет пересылать аудио, видео и необходимые документы.

В этом году университет успешно прошёл отбор в рамках объявленного Министерством науки и высшего образования России конкурса. По его итогам был выдан грант из федерального бюджета для реализации программы «Новые возможности для каждого» по нацпроекту «Образование».

Для желающих повысить квалификацию обучение проводилось за счёт государственной субсидии. На курсы принимали педагогов, научных работников, преподавателей ВУЗов.

Всего в ВУЗе создано более 1,5 тыс. авторских программ.

В сентябре сайт «Москва 24» сообщал, что более 420 тыс. человек за два года ознакомились с программами образовательного проекта «Техноград».

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