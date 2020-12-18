Дело в отношении экс-главы МВД Коми поступило в суд

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Уголовное дело в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём денежных средств, поступило в суд.
Дело в отношении экс-главы МВД Коми поступило в суд
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Дело Половникова поступило сегодня в суд. В ближайшее время оно будет отписано конкретному судье, а затем будет назначена дата судебного заседания», — заявили в суде.

Ранее в СК сообщили о завершении расследования дела в отношении Половникова.

Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в январе 2020 года. Позднее Сыктывкарский городской суд принял решение о его аресте.

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