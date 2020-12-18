В Кремле прокомментировали слова Путина о Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, происходит ли «контроль спецслужб» за Алексеем Навальным.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о том, что спецслужбы должны присматривать за Навальным.

«Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. Ну и к этому можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее... что может трактоваться как нарушение действующего законодательства», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «за такими людьми спецслужбы присматривают во всём мире».