В Томской области прокомментировали ситуацию с численностью населения

По данным Томскстата, в Томскую область за десять месяцев 2020 года приехали более 25 тыс. человек, уехали из региона свыше 30 тыс. человек, численность населения сократилась на 4,6 тыс.

Об этом пишет vtomske.ru.

«На миграцию в 2020 году особенно повлияла пандемия (коронавируса. — RT). Закрытие границ между странами, в том числе внутрирегиональное ограничение в перемещении людей, сказалось на количестве мигрантов», — говорится в сообщении Томскстата.

В 2019 году за десять месяцев численность населения области увеличилась за счёт мигрантов на 2998. По сравнению с тем же периодом 2019 года число прибывших в 2020 году сократилось на 10 098, выбывших — на 2483.

Ранее, как передаёт ФАН, начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия администрации Санкт-Петербурга Сергей Домнин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с трудовыми мигрантами в городе.