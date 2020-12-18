В Томской области прокомментировали ситуацию с численностью населения

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По данным Томскстата, в Томскую область за десять месяцев 2020 года приехали более 25 тыс. человек, уехали из региона свыше 30 тыс. человек, численность населения сократилась на 4,6 тыс.
В Томской области прокомментировали ситуацию с численностью населения
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом пишет vtomske.ru.

«На миграцию в 2020 году особенно повлияла пандемия (коронавируса. — RT). Закрытие границ между странами, в том числе внутрирегиональное ограничение в перемещении людей, сказалось на количестве мигрантов», — говорится в сообщении Томскстата.

В 2019 году за десять месяцев численность населения области увеличилась за счёт мигрантов на 2998. По сравнению с тем же периодом 2019 года число прибывших в 2020 году сократилось на 10 098, выбывших — на 2483.

Ранее, как передаёт ФАН, начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия администрации Санкт-Петербурга Сергей Домнин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с трудовыми мигрантами в городе.

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