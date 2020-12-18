В Томской области прокомментировали ситуацию с численностью населения
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Об этом пишет vtomske.ru.
«На миграцию в 2020 году особенно повлияла пандемия (коронавируса. — RT). Закрытие границ между странами, в том числе внутрирегиональное ограничение в перемещении людей, сказалось на количестве мигрантов», — говорится в сообщении Томскстата.
В 2019 году за десять месяцев численность населения области увеличилась за счёт мигрантов на 2998. По сравнению с тем же периодом 2019 года число прибывших в 2020 году сократилось на 10 098, выбывших — на 2483.
Ранее, как передаёт ФАН, начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия администрации Санкт-Петербурга Сергей Домнин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с трудовыми мигрантами в городе.