Автоэксперт оценил предложенные МВД изменения в экзамене на права

Автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил планы МВД разрешить присутствовать на практической части экзамена на водительские права представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.

«Чем больше глаз и ушей участвует в приёме экзамена, тем объективнее результат. Потому что практическая часть экзамена более субъективная в оценках», — считает автоэксперт.

В то же время он выразил сомнение, что эти нововведения получится интенсивно использовать на практике.

В сентябре в МВД России сообщили о разработке новых правил сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Проект предусматривает отказ от проверки практических навыков вождения на закрытых площадках, а также корректировку перечня ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на права.