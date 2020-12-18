В Удмуртии маткапитал на первого ребёнка выдан более 3,5 тысячи семей

Более 3,5 тыс. удмуртских семей получили материнский капитал в 2020 году после рождения первого ребёнка, передаёт ИА «Удмуртия».

Как напоминает агентство, заявление на получение сертификата на маткапитал можно подать через Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ), сайт Пенсионного фонда России (ПФР), портал госуслуг, а также при личном обращении в клиентскую службу территориального органа ПФР.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, который предусматривает выплаты семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

Этим семьям положена выплата в размере 466 тыс. 617 рублей.

При этом в семьях, где родился или был усыновлён второй и последующий ребёнок, выплата будет составлять 616 тыс. 617 рублей.