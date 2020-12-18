В Удмуртии маткапитал на первого ребёнка выдан более 3,5 тысячи семей

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Более 3,5 тыс. удмуртских семей получили материнский капитал в 2020 году после рождения первого ребёнка, передаёт ИА «Удмуртия».
В Удмуртии маткапитал на первого ребёнка выдан более 3,5 тысячи семей
  • © Наталья Селивёрстова/РИА Новости

Как напоминает агентство, заявление на получение сертификата на маткапитал можно подать через Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ), сайт Пенсионного фонда России (ПФР), портал госуслуг, а также при личном обращении в клиентскую службу территориального органа ПФР.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, который предусматривает выплаты семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

Этим семьям положена выплата в размере 466 тыс. 617 рублей.

При этом в семьях, где родился или был усыновлён второй и последующий ребёнок, выплата будет составлять 616 тыс. 617 рублей.

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