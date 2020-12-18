В Удмуртии маткапитал на первого ребёнка выдан более 3,5 тысячи семей
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Как напоминает агентство, заявление на получение сертификата на маткапитал можно подать через Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ), сайт Пенсионного фонда России (ПФР), портал госуслуг, а также при личном обращении в клиентскую службу территориального органа ПФР.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, который предусматривает выплаты семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.
Этим семьям положена выплата в размере 466 тыс. 617 рублей.
При этом в семьях, где родился или был усыновлён второй и последующий ребёнок, выплата будет составлять 616 тыс. 617 рублей.