Генпрокуратура выявила нарушения при назначении судебных штрафов

В России судебный штраф повсеместно используется для ухода коррупционеров от уголовной ответственности, при этом число нарушений с каждым годом возрастает. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

Отмечается, что ГП установила многочисленные факты использования института судебного штрафа без соблюдения необходимых нормативных требований, в том числе неполноту расследования, заниженную квалификацию деяний, непризнание подозреваемыми и обвиняемыми своей вины, частичное возмещение причинённого ущерба.

«Генпрокурор России сообщил о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По мнению генпрокурора России Игоря Краснова, эти недостатки приводят к ущемлению прав потерпевших, нарушению принципа неотвратимости наказания и создают коррупционные риски.

Он отметил, что необходимо принять неотложные меры и внести законодательные изменения.

Ранее Краснов оценил ситуацию с взиманием штрафов за коррупционные преступления.