В Петербурге заявили о работе стационаров на пределе возможностей

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости. Сарана добавил, что пока нет нужды в перепрофилировании медучреждений, которые оказывают плановую помощь. Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой. В новогодние праздники в Петербурге планируется усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений.