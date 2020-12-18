На Кубани возобновили расследование массовых убийств в годы войны

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В Краснодарском крае возобновлено следствие по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровской зондеркоманды в 1941—1943 годах.
На Кубани возобновили расследование массовых убийств в годы войны
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Об этом информирует Генеральная прокуратура России.

«По инициативе Генпрокуратуры отменено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10а», — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в ходе предварительного следствия в советское время материалы о причастности отдельных членов зондеркоманды СС-10а были переданы в компетентные органы ФРГ, а некоторые виновные осуждены. 

При этом в 1972 году предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением других причастных к убийствам лиц.

В прокуратуре отметили, что новое изучение дела показало, что в материалах есть сведения об осуждении за военные преступления шести переводчиков зондеркоманды, а также о том, что семь переводчиков, в том числе Гельмут Оберлендер, покинули территорию СССР во время отступления немецко-фашистских войск.

«В то же время имеются сведения, что в настоящее время Оберлендер проживает на территории одного из зарубежных государств», — уточнили в прокуратуре. 

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в законодательстве запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также вопрос увековечения памяти мирного населения СССР, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.

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