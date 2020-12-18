В Красноярске оштрафовали концертный зал из-за нарушений по COVID-19

В Красноярске суд постановил оштрафовать концертный зал «Гранд Холл» в связи с проведением концерта певицы Zivert с нарушениями требований по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «Решением районного суда Красноярска ООО «Гранд Холл» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначен штраф 200 тыс. рублей», — цитирует пресс-службу Интерфакс. В сообщении говорится, что Роспотребнадзор в ходе проверки концерта Zivert выявил нарушения мер профилактики распространения коронавируса. Отмечается, что концерт состоялся 4 декабря. 5 декабря сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал московскую площадку Adrenaline Stadium в связи с нарушениями профилактических мер по коронавирусной инфекции COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».