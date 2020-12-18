В Хабаровском крае на выплаты детям направят более 600 млн рублей

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Более 600 млн рублей направят в Хабаровском крае на единовременные выплаты семьям с детьми до семи лет, сообщает региональное правительство.

«Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до семи лет, уже с сегодняшнего дня могут подать заявление на единовременную выплату. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в Хабаровском крае выплаты будут произведены на 120 тыс. детей», — отмечается в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что на эти цели будет направлено более 600 млн рублей.

Ранее в Минфине России заявили, что на выплаты детям к Новому году будет выделено около 73,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

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