РКН проверит информацию об утечке данных переболевших COVID-19 в Москве

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных переболевших COVID-19 москвичей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Депутатский запрос поступил в Роскомнадзор сегодня, 17 декабря. Информация, приведённая в запросе, будет проверена в рамках возложенных на службу полномочий», — отметили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что в рамках проверки в Департамент здравоохранения Москвы был направлен соответствующий запрос.

Ранее руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко заявил, что утечка в Москве персональных данных лиц, переболевших коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора.