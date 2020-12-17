РКН проверит информацию об утечке данных переболевших COVID-19 в Москве

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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных переболевших COVID-19 москвичей.
РКН проверит информацию об утечке данных переболевших COVID-19 в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Депутатский запрос поступил в Роскомнадзор сегодня, 17 декабря. Информация, приведённая в запросе, будет проверена в рамках возложенных на службу полномочий», — отметили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что в рамках проверки в Департамент здравоохранения Москвы был направлен соответствующий запрос.

Ранее руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко заявил, что утечка в Москве персональных данных лиц, переболевших коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора.

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