Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших COVID-19
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
По его словам, в ходе проверки информации об утечках данных было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем городского правительства не было.
«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по её результатам будут приняты меры», — цитирует оперштаб Москвы Лысенко.
Ранее оперштаб сообщил, что власти проверяют информацию об утечке данных о переболевших коронавирусом.