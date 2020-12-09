Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших COVID-19

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Утечка персональных данных в Москве лиц, переболевших коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора. Об этом заявил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших COVID-19
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

По его словам, в ходе проверки информации об утечках данных было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем городского правительства не было.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по её результатам будут приняты меры», — цитирует оперштаб Москвы Лысенко.

Ранее оперштаб сообщил, что власти проверяют информацию об утечке данных о переболевших коронавирусом. 

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