Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП под Гатчиной
- РИА Новости
«По предварительным данным, в результате аварии в автомобиле Daewoo Nexia погиб водитель, пассажиры — женщина и двое детей — в тяжёлом состоянии. В Chevrolet Lanos погиб пассажир, водитель и ещё один пассажир — в тяжёлом состоянии», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Авария произошла на 57-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца.
Ранее в Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух автомобилей погибла семья из четырёх человек, включая двух малолетних детей.