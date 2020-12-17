Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП под Гатчиной

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В Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека погибли и ещё пятеро получили травмы, сообщили в региональном главке МВД России.
Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП под Гатчиной
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в результате аварии в автомобиле Daewoo Nexia погиб водитель, пассажиры — женщина и двое детей — в тяжёлом состоянии. В Chevrolet Lanos погиб пассажир, водитель и ещё один пассажир — в тяжёлом состоянии», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Авария произошла на 57-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца.

Ранее в Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух автомобилей погибла семья из четырёх человек, включая двух малолетних детей.

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